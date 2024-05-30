Депортированного за помощь Украине экс-студента МГУ не пропустили в Грузию

Бывшего студента МГУ Сергея Гулько, отчисленного после сбора средств для помощи украинским военным, не пустили в Грузию, сообщает «РИА Новости». Ранее господин Гулько был помещен в центр временного содержания для дальнейшей депортации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Гулько

Фото: Лига любителей бильярда Сергей Гулько

Фото: Лига любителей бильярда

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин»,— рассказал Сергей Гулько. Он уточнил, что изначально его хотели отправить обратно в Россию, но в итоге разрешили улететь в другую страну. Сейчас он находится за границей, но где именно — не уточняется.

Сергей Гулько был задержан 3 апреля. По версии следствия, молодой человек размещал в соцсетях «призывы националистического характера» и публикации о сборе денег на нужды ВСУ. Ему было назначено 12 суток ареста. 26 апреля ему снова назначили административный арест на 12 суток за «возбуждение ненависти» (ст. 20.3.1 КоАП РФ). 15 мая господина Гулько отчислили из МГУ. В конце апреля Сергея Гулько обязали покинуть Россию.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Ольга Семеновых