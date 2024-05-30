Белгородец пострадал при взрыве дрона на АЗС

ВСУ дважды атаковали автозаправочную станцию в селе Замостье Грайворонского городского округа Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. В результате падения одного из них со взрывом пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего осколочные ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Члены теробороны доставили его в Грайворонскую центральную районную больницу.

В здании АЗС выбиты окна, повреждены фасад и навес. Осколками посечены легковой автомобиль и трактор.

При повторном обстреле разрушения получила заправочная колонка.

29 мая при обстрелах Белгородской области пострадали мужчина и женщина, они находятся в больницах. Следственный комитет России заявил о начале расследования атак, в ходе которого планируется установить «обстоятельства произошедшего и причастных к преступлениям».

Алина Морозова

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