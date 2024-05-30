Жители двух сел Белгородской области остались без света из-за обстрела

Село Дорогощь Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Украины. Из-за повреждения линий электропередачи жители населенного пункта остались без света. Кроме того, света лишились жители села Смородино. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино»,— написал губернатор в Telegram. Аварийные бригады начнут ремонтные работы после согласования с Минобороны.

Накануне в Белгородской области из-за минометного обстрела была ранена женщина. В минувшие выходные из-за обстрелов Белгорода и ближайших к нему населенных пунктов было ранено более 20 человек, шесть погибли.

Подробнее об атаках — в материале «Ъ» «"Нептун" прилетел на последний звонок».