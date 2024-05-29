Минобороны: в Черном море уничтожен беспилотный катер ВСУ

В северо-западной части Черного моря российские военные обнаружили беспилотный украинский катер, который двигался в сторону Крыма. Морская авиация Черноморского флота уничтожила катер примерно в 18:30 мск, сообщила пресс-служба Минобороны России.

После введения российских войск на Украину в феврале 2022 года Крым регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Предпринимаются попытки атаковать Крымский мост — в основном БПЛА и беспилотными катерами. Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников над полуостровом и в прибрежных водах. Так, 16 мая в акватории Черного моря было уничтожено 12 беспилотных украинских катеров.

Что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов