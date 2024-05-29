Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 мая

18:35. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мирный житель. У мужчины осколочные ранения лица, левого предплечья и множественные осколочные ранения ног. Бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу, вся необходимая помощь оказывается. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

18:08. Украинские дроны атаковали села Гордеевка и Успеновка Кореневского района Курской области. Никто из жителей не пострадал. После сбросов взрывных устройств произошел пожар в одном домовладении в Гордеевке и одном в Успеновке. Также взрывом повреждена линия электропередачи. Проблемы с энергоснабжением отмечаются в Викторовском сельсовете района. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

17:51. Под обстрел ВСУ попало село Байцуры Борисовского района Белгородской области. Пострадавших нет. На территории сельскохозяйственного предприятия осколками посечены кровля здания, ограждение и две единицы спецтехники. Также на окраине села произошло возгорание сухой травы, силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания был ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

16:31. За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 118 боеприпасов и 24 беспилотных летательных аппаратов. Пострадал один человек, разрушения выявили в 17 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

15:33. В школе №60 в Курске провели урок мужества для кадетских классов Росгвардии, сообщили в мэрии облцентра.

14:43. Дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью с 13:00 до 14:00 29 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

14:30. Движущийся по дороге в белгородском Шебекине легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в обочину. В результате взрыва никто не пострадал, транспортное средство посечено осколками. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

13:45. ВСУ атаковали хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области с помощью БПЛА. При сбросе боеприпаса была повреждена линия электропередачи. Это привело к отключению света на хуторах Мухин, Марьино, Панков, в поселках Красное, Первомайский, Ленинский, а также частично в селах Вознесеновка и Нежеголь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

13:01. Село Грузское Борисовского района Белгородской области находится под обстрелом ВСУ и атакой дронов. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. В результате попадания снарядов есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельхозпредприятия. Также в результате сброса взрывного устройства загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

11:46. Курская область направила более 17 тыс. т гуманитарного груза на нужны СВО в 2023 году. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

11:17. РСЧС: идет обстрел села Грузское Борисовского района Белгородской области.

10:54. В прошлом году курские строители ремонтировали 13 многоквартирных домов, десять школ, четыре медучреждения и два детсада в подшефном Мангушском районе ДНР. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

10:50. За прошлый год в Курской области восстановили 516 частных и 20 многоквартирных домов, а также восемь соцобъектов, пострадавших при обстрелах ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

10:47. В 2023 году Курская область получила субсидию в размере 510,9 млн руб. на гранты для пострадавшего от обстрелов бизнеса. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

10:43. В 2023 году Курская область направила 2,2 млрд руб. на переселение жителей из приграничных территорий. Еще 633,6 млн руб. ушли на социальную поддержку участников СВО и их семей, 60 млн руб. — на поставку 15 автомагазинов в приграничные районы. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

10:32. Сразу два населенных пункта Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью дронов. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате взрыва FPV-дрона пробита кровля и потолок в частном домовладении. Никто не пострадал. В селе Пороз Грайворонского городского округа в результате сброса взрывного устройства есть повреждения на инфраструктурном объекте связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы — в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет. Школа находится на дистанционном формате обучения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:40. ВСУ сбросили взрывные устройства с двух дронов на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района Курской области ночью 29 мая. В результате атак никто не пострадал, однако возникло несколько пожаров. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

09:08. В Белгороде установили 4 тыс. размыкателей на дверях в подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте» и напомнил, что устройства необходимы для открытия дверей во время объявления сигнала «Ракетная опасность».

08:01. Дежурные средства ПВО уничтожили дин БПЛА и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью ночью 29 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.