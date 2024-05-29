ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть раненый

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь белгородских муниципалитетов с помощью как минимум 118 боеприпасов и 24 беспилотных летательных аппаратов. Пострадал один человек, разрушения выявили в 17 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде после работы авиации ВКС РФ в двух квартирах двух многоквартирных домов (МКД) и одном хозсубъекте были выбиты окна.

В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сбросили шесть взрывных устройств, один беспилотник упал и взорвался. Из-за этого пострадал мирный житель. Мужчина с осколочным ранением левого бедра самостоятельно добрался до медучреждения, ему оказывают необходимую помощь. В селе поврежден забор в частном домовладении. По селу Ясные Зори ударили двумя снарядами из ракетной системы залпового огня (РСЗО), по селу Красный Хутор — тремя артиллерийскими снарядами, по селу Журавлевка — пятью, по автомобильному пункту пропуска «Нехотеевка» — с помощью пяти танковых боеприпасов, по селу Петровка — шестью артиллерийскими снарядами, по селу Толоконное — семью снарядами из РСЗО. Над селами Новая Деревня, Головино и Никольское, хутором Березово, поселком Дубовое сбили по одному беспилотнику. В селе Журавлевка с БПЛА сбросили восемь взрывных устройств, на территории пункта пропуска «Нехотеевка» — три. Село Черемошное подверглось атаке БПЛА. После воздушных атак ВСУ в поселке Октябрьский обнаружили повреждения в трех частных домовладениях, пяти МКД, двух надворных постройках, коммерческом объекте и двух автомобилях; в поселке Дубовое — в 11 частных домовладениях и машине; в поселке Таврово — в четырех частных домовладениях; в Беловском сельском поселении — в двух частных домовладениях; в поселке Разумное — в частном домовладении, надворной постройке и автомобиле; в Никольском сельском поселении и в поселке Майский — в одном частном домовладении в каждом.

В Борисовском районе над хутором Казачье-Рудченское пограничный отряд сбил беспилотный летательный аппарат. На сельхозпредприятие в селе Цаповка с квадрокоптера сбросили шесть взрывных устройств. В результате пострадали два корпуса предприятия: выбиты окна, посечены кровля и фасады. Также повреждено транспортное средство.

В Валуйском горокруге село Новопетровка атаковали двумя БПЛА.

В Грайворонском горокруге в селе Безымено с беспилотника сбросили взрывное устройство на движущийся автомобиль. Транспортное средство сгорело. В результате еще одного сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся частный дом — пожар потушен силами собственников. Осколками посечен автомобиль. Поселок Совхозный попал под обстрел нескольких беспилотников. Один из них без детонации упал на территорию частного домовладения. Второй — врезался в стену частного домовладения и также не взорвался. В доме выбиты окна, поврежден забор. Третий БПЛА без детонации упал у частного домовладения. При падении четвертого пострадала крыша частного дома. Также в Совхозном с БПЛА сбросили два взрывных устройства. В городе Грайворон, селах Сподарюшино и Новостроевка-Вторая с беспилотников сбросили по одному взрывному устройству. В Грайвороне в результате взрыва в одном частном домовладении были выбиты окна. По окраине села Новостроевка-Вторая ударили с помощью четырех артиллерийских мин.

В Краснояружском районе на окраине села Поповка установлено семь попаданий. На окраине села Староселье взорвался FPV-дрон.

В Шебекинском горокруге под обстрел попало село Муром — установлено 16 попаданий. Осколками повреждены кровля частного дома и автомобиль. Также Муром атаковали три БПЛА. В результате сброса взрывных устройств были выбиты окна и посечен фасад частного дома, в автомобиле пробило заднее стекло. По селу Терезовка ударили с помощью 14 артиллерийских мин, по селу Белянка — шести, по хутору Марьино — четырех, по селу Середа — четырьмя танковыми снарядами. В селе Вознесеновка FPV-дрон врезался в капот машины — транспортное средство пострадало. В селе Графовка FPV-дрон обстрелял сельхозпредприятие — поврежден ангар. Поселок Ленинский атаковали FPV-дроном, село Середа — дроном-камикадзе.

Сутками ранее ВСУ ударили по девяти белгородским муниципалитетам с помощью как минимум 110 боеприпасов и 26 беспилотных летательных аппаратов. Также в одном населенном пункте была обнаружена воронка от боеприпаса. В результате атак пострадал один человек, разрушения установлены в 25 населенных пунктах.

Алина Морозова

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