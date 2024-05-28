ВСУ атаковали девять белгородских муниципалитетов за сутки; есть пострадавший

За прошедшие сутки ВСУ ударили по девяти белгородским муниципалитетам с помощью как минимум 110 боеприпасов и 26 беспилотных летательных аппаратов. Также в одном населенном пункте была обнаружена воронка от боеприпаса. В результате атак пострадал один человек, разрушения установлены в 25 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде после работы авиации ВКС РФ выявлены повреждения в одной квартире одного многоквартирного дома (МКД) и в одном хозсубъекте — там выбиты окна.

В Белгородском районе по селу Журавлевка ударили девятью артиллерийскими снарядами, по поселку Красный Хутор — с помощью 18 гранат, по поселку Малиновка и селу Щетиновка — 20 артиллерийскими снарядами в сумме. На территории автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка» упал FPV-дрон. Над селом Красный Хутор сбили беспилотник. После воздушных атак ВСУ в поселке Дубовое обнаружили повреждения в восьми частных домовладениях, четырех МКД, шести надворных постройках и пяти автомобилях; в поселке Октябрьский — в пяти частных домовладениях, двух МКД, шести надворных постройках, четырех машинах; в селе Таврово — в четырех частных домовладениях, двух надворных постройках и автомобиле; в Майском сельском поселении — в трех частных домовладениях и машине; в Никольском сельском поселении — в частном домовладении и автомобиле; в Щетиновском сельском поселении и в поселке Новосадовый — в двух частных домовладениях в сумме; в Бессоновском сельском поселении — в двух автомобилях; в Беловском сельском поселении, поселках Разумное и Северный — в трех автомобилях в сумме.

В Борисовском районе село Богун-Городок обстреляли с помощью 15 артиллерийских мин. Село Березовка атаковали дроном-камикадзе — в результате его падения с последующим взрывом пострадали два автомобиля на парковке сельхозпредприятия. По поселку Борисовка ударили с помощью двух БПЛА. В результате их детонации были выбиты окна и поврежден фасад хозсубъекта, загорелись сухие растения. Пожар потушен. В селе Цаповка дрон-камикадзе обстрелял сельскохозяйственное предприятие — пострадал фасад производственного корпуса. Над Хотмыжским и Грузсчанским сельскими поселениями сбили по беспилотнику.

В Валуйском городском округе в селе Старый Хутор с БПЛА сбросили взрывное устройство. Повреждена хозпостройка в частном домовладении.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый — зафиксировано три попадания.

В Грайворонском городском округе в городе Грайворон беспилотник атаковал автостоянку. В результате его падения со взрывом мирная жительница получила минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. Они проходит лечение в городской больнице №2 в Белгороде. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. На стоянке повреждены 18 автомобилей. В селе Замостье члены теробороны сбили БПЛА самолетного типа. В результате его детонации пострадали два автомобиля. Также посечены окна, фасад, топливораздаточная колонка, навес, фонарь и забор на АЗС. Село Безымено обстреляли тремя дронами-камикадзе, село Дроновка — двумя. В результате в Дроновке часть абонентов остается без света. По окраине села Козинка ударили с помощью пяти артиллерийских мин. Поселок Совхозный атаковали дроном-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией на одной из улиц была нарушена линия газоснабжения. На окраине поселка Горьковский взорвались два FPV-дрона. В результате один частный дом сгорел, во втором частном домовладении повреждены крыша и пристройка. Над хутором Масычево, поселками Горьковский и Хотмыжск система ПВО уничтожила по одному БПЛА. В селе Новостроевка-Вторая с беспилотников сбросили три взрывных устройства.

В Ивнянском районе в поле у села Новенькое нашли воронку от падения неустановленного боеприпаса.

В Краснояружском районе на окраине села Староселье с БПЛА сбросили три взрывных устройства.

В Шебекинском горокруге в городе Шебекино FPV-дрон атаковал частное домовладение. В результате взрыва в доме выбито окно, посечены ограждение и припаркованный автомобиль. Также один БПЛА атаковал территорию на въезде в город — в здании АЗС выбиты окна, поврежден навес. Еще один беспилотник упал без взрыва. Он обезврежен и изъят специалистами. По окраине Шебекино ударили с помощью шести танковых снарядов, по селу Нежеголь — четырьмя неустановленными боеприпасами. В результате в восьми частных домовладениях были выбиты окна, посечены фасады, кровли, заборы. Также загорелись сухая трава и камыш — пожар потушили. Поселок Красное атаковали с помощью трех артиллерийских мин, одна из которых попала на территорию частного домовладения. Из-за этого пострадал забор и сгорел трактор. Хутор Балки обстреляли FPV-дроном. По селу Середа ударили с помощью восьми артиллерийских мин, село Муром — пяти неустановленных боеприпасов, хутор Мухин — пяти танковых снарядов. В селе Новая Таволжанка с БПЛА сбросили два взрывных устройства.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли восемь белгородских муниципалитетов с помощью 153 боеприпасов и 54 беспилотных летательных аппаратов. В результате атак пострадали семь человек, разрушения выявлены в 20 населенных пунктах.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте