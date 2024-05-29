«Росконгресс» сообщил об участии в ПМЭФ министра энергетики Турции Байрактара

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар возглавит турецкую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте фонда «Росконгресс». Господин Байрактар подтвердил участие в сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Росконгресс опубликовал пресс-релиз о встрече директора фонда Александра Стуглева с турецким послом Танжу Бильгичем в Москве. В сообщении фонда говорится, что стороны обсудили подготовку визита Альпарслана Байрактара в Россию для участия в ПМЭФ. В рамках визита господин Байрактар проведет встречи с представителями российского и зарубежного бизнеса, поучаствует в деловой и культурных программах.

В сообщении «Росконгресса» также говорится, что турецкая делегация примет участие в других мероприятиях фонда, в том числе в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» (12–16 июня, Москва), Кавказском инвестиционном форуме в Грозном (15–17 июля, Грозный) и Российской энергетической неделе (26–28 сентября, Москва). В материале фонда не уточняется, будет ли присутствовать на этих мероприятиях господин Байрактар.

27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года в «Экспофоруме». Главная тема форума в текущем году — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Всего свое участие в ПМЭФ-2024 подтвердили представители 110 стран и территорий.

Подробнее о программе форума в 2024 году — в публикации «Ъ».