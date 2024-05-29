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Коммерсантъ FM
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Эрдоган назвал ООН «мертвой духом» из-за бездействия в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Организацию Объединенных Наций (ООН) в неспособности «остановить геноцид» в секторе Газа. Он сказал, что организация не смогла предотвратить гибель даже собственных сотрудников гуманитарных миссий, поэтому он считает ее «мертвой духом».

«Организация Объединенных Наций! Какая польза от вас в XXI веке, если вы не можете остановить геноцид, за которым в прямом эфире наблюдает все человечество? Если будущее мира будет зависеть от прихотей пяти стран, то какая нужда в этих огромных зданиях, тратящих столько денег и дающих работу такому количеству людей»,— сказал господин Эрдоган на заседании в парламенте Турции (цитата по сайту президента республики).

Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что пока в секторе Газа гибнут люди, в Европе умирают демократия и права человека. По его словам, теперь ни один европеец не должен «говорить с высокомерием» о демократических ценностях и свободе слова. «Израиль убил людей в Газе, Европа — свои собственные ценности. Она растоптала под ногами все ценности, которые ее создали»,— добавил президент Турции.

После начала операции Израиля в Рафахе, как сказал господин Эрдоган, конфликт вступил «в более кровавую фазу». Президент также заявил, что все страны мира, включая Турцию, находится в зоне риска, пока действия Израиля не регулируются международным правом.

24 мая Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе и пустить в анклав группу международных инспекторов для расследования сообщений о геноциде палестинцев. В ночь на 27 мая Израиль нанес удар по Рафаху, который пришелся по лагерю беженцев. Минздрав сектора Газа сообщал как минимум о 45 погибших, пострадали более 200. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал расследовать инцидент, но отказался прекращать военные действия.

Подробнее — в публикации «Ъ» «За Рафах ответят».

Петр Бузлаев

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