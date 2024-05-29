Тренер Слишкович ушел из московского «Спартака»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе боснийца Владимира Слишковича, который в завершении сезона исполнял обязанности главного тренера. Как отмечается в сообщение, он ушел по собственному желанию. В новом сезоне главным тренером станет серб Деян Станкович.

Слишкович работал в «Спартаке» с лета 2022 года в качестве ассистента Гильермо Абаскаля. Он исполнял обязанности главного тренера весной 2024 года после отставки Абаскаля. Под его руководством московский клуб завершил сезон на пятом месте в Российской премьер-лиге. «Спартак» под конец провел семь беспроигрышных матчей. Под руководством Слишковича клуб проиграл только один раз — калининградской «Балтике» в финале Кубка России.

Деян Станкович подписал со «Спартаком» двухлетний контракт в качестве главного тренера. Поначалу сообщалось, что Владимир Слишкович продолжит работать в клубе и войдет в тренерский штаб Станковича.

О смене главного тренера — в публикации «Ъ» «"Интер"-бригада».

Леонид Уварчев