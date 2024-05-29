Сийярто: Венгрия в ужасе от военной риторики стран ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает ужасными заявления западных политиков по поводу конфликта на Украине. По его словам, европейская санкционная политика провалилась. Разрешить же ситуацию возможно исключительно путем мирных переговоров.

«Мы с ужасом слушаем, когда страны ЕС и НАТО говорят о своем желании направить своих солдат на эту войну. Мы, венгры, желаем мира»,— сказал Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником в Минске (цитата по БЕЛТА). Венгерский дипломат сообщил, что путь, который позволит разрешить конфликт, связан с «сиюминутным» прекращением огня и дальнейшими переговорами.

Петер Сийярто сказал, что считает важным поддерживать коммуникацию с Белоруссией, в том числе для урегулирования конфликта на Украине. «Верим, что нужно держать открытыми каналы коммуникации. Мы не оставляем надежду на установление мира в близкой к нам стране — на Украине»,— сказал дипломат. При этом он отметил, что ситуация, в том числе в двусторонних отношениях, остается непростой из-за введенных Европой санкций в отношении Белоруссии.

Господин Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкции Европейского союза, направленные на сотрудничество с Белоруссией и Россией. «Мы однозначно занимаем позицию, которая состоит в том, что политика санкций провалилась. Это не политическое заявление, это факт,— сказал Петер Сийярто.— Европейская экономика много потеряла из-за санкционной политики. Поэтому, если бы это зависело от нас, мы были бы рады, если бы санкционных пакетов больше не было».

О возможной отправке войск на Украину заявляли Франция и Польша. Журнал Der Spiegel писал, что страны Балтии готовы отправить свои войска в случае прорыва фронта армией РФ. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал, что некоторые страны за закрытыми дверями требовали от Грузии отправить своих военных на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан увидел в заявлениях политиков и СМИ свидетельства подготовки Европы к войне с Россией. Он сказал, что Венгрия не намерена в этом участвовать.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова