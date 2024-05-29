Песков назвал востребованным изменение налоговой системы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно cледят за обсуждением предложений об изменениях в налоговой системе России. По его словам, в Госдуме уже идет активная дискуссия на эту тему, в ней принимают участие депутаты, члены правительства и приглашенные эксперты.

«Это очень серьезная инициатива. Она действительно востребованная. Она в русле тех основных концептуальных посылов, о которых говорил президент в своем послании Федеральному собранию. Поэтому, конечно же, будет глубокая дискуссия»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

В рамках своего послания Федеральному собранию российский президент Владимир Путин поставил задачу модернизировать налоговую систему страны. Он предложил рассмотреть возможность увеличения налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами.

Накануне, 28 мая, Минфин предложил увеличить налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку с 20% до 25%. При этом принцип защиты инвесторов от изменения налогового законодательства сохранится. Также Минфин предлагает ввести НДС для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 млн руб.

Подробнее о налоговой реформе — в публикации «Ъ» «Минфин сыграл сбор».

Ольга Семеновых