Замглавы МИДа: Россия готовится к возможному торговому эмбарго США

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил, что США введут полное торговое эмбарго в отношении России. По его словам, в РФ ведутся «страховочные работы», так как Вашингтон может принимать решения, «противоречащие любым рыночным практикам».

По мнению замминистра, обсуждения эмбарго в США преследует несколько целей. Первая — оказать психологическое воздействие на РФ и создать неуверенность и беспокойство в бизнесе и обществе. Вторая — внедрение в дискурс вопросов, «которые по прошествии времени могут начать обретать конкретные практические очертания». По мнению господина Рябкова, такая технология практикуется в США десятилетиями, «если не сказать столетиями». Москва считает, что Вашингтон ведет гибридную войну и она «находится в горячей фазе».

«Везде, в том числе в нашем бизнес-сообществе, сложилось хорошее понимание, что США недоговороспособны во всех звеньях, и там по политическим мотивам могут приниматься решения, полностью противоречащие любым рыночным практикам. Исходя из этого, мы осуществляем определенную страховочную работу и подготовку к тому, чтобы наши экспортные возможности не сужались, находились альтернативные рынки для сбыта продукции»,— сказал господин Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

О возможности введения полного эмбарго ранее на этой неделе заявил зампомощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Введение таких санкций в 2022 году не исключал замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев