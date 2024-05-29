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Коммерсантъ FM
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ФАС возбудила дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен на мостосталь

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что «Уральская сталь» (принадлежит Загорскому трубному заводу, ЗТЗ) с 2022 года увеличила цену на мостосталь более чем на 70%. ФАС возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, «Уральская сталь» установила и поддерживала монопольно высокую цены на мостосталь марок 10ХСНД и 15ХСНД, используемых при строительстве мостов. ФАС отмечает, что «Уральская сталь» занимает доминирующее положение на рынке, и в условиях снижения себестоимости компания увеличила цену на свою продукцию. В случае установления вины она должна будет выплатить административный штраф.

В феврале 2022 года ЗТЗ, являющийся производителем труб большого диаметра, купил у «Металлоинвеста» завод «Уральская сталь» за $500 млн. В 2023 году ФАС возбуждала дело в отношении «Уральской стали» из-за роста цен на стальную заготовку для производства железнодорожных колес. Как уточнял регулятор, с конца 2022-го рост цен составил более 40%.

О ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «Арматуру сгибают на экспорт».

Лаура Кеффер

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