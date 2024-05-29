WP: Трамп говорил, что разбомбил бы Москву при нападении на Украину

45-й президент США Дональд Трамп во время встречи с донорами в рамках предвыборной гонки заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия и Китай вторглись на Украину и Тайвань соответственно. Об этом сообщили источники The Washington Post (WP). Как пишет газета, республиканец «удивил некоторых доноров» такими высказываниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Дональд Трамп

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

The Washington Post не приводит никаких дополнительных подробностей насчет слов господина Трампа по России и Китаю. Материал газеты посвящен сбору экс-президентом средств на свою кампанию. Утверждается, что он просит у доноров миллионы долларов, объясняя это тем, что действующий президент Джо Байден не намерен продлевать срок действия сниженных налогов для богатых и корпораций.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность президента. Владимир Зеленский в ноябре 2023-го предлагал господину Трампу приехать на Украину, чтобы при личной встрече объяснить, почему это невозможно. Бывший президент США отказался. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что конфликт слишком сложный, чтобы его можно было завершить за один день. По информации The Telegraph, господин Трамп разработал план по российско-украинскому конфликту. Его детали неизвестны.

О политической ситуации в США — в материале «Ъ» «К Дональду Трампу тянутся все».

Леонид Уварчев