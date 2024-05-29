Курская область направила 2,2 млрд рублей на переселение беженцев

В 2023 году Курская область направила 2,2 млрд руб. на переселение жителей приграничных территорий. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе отчета о работе облправительства перед депутатами облдумы.

Еще 633,6 млн руб. ушли на социальную поддержку участников СВО и их семей, 60 млн руб. — на поставку 15 автомагазинов в приграничные районы.

Кроме того, Курская область получила субсидию в размере 510,9 млн руб. на гранты для пострадавшего от обстрелов бизнеса.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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