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Коммерсантъ FM
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Казанский «Рубин» продлил контракт с тренером Рашидом Рахимовым

Казанский «Рубин» принял решение о продлении соглашения с наставником команды Рашидом Рахимовым. Об этом говорится в сообщении футбольного клуба. Новое соглашение действует до июня 2026 года.

Напомним, господин Рахимов стал главным тренером «Рубина» в сезоне 2022/23. Вместе с ним команда вернулась из Первой лиги в Российскую премьер-лигу. По итогам минувшего сезона казанцы заняли восьмое место, набрав 42 очка.

О том, как очередной чемпионат России по футболу выглядел на фоне ведущих, читайте в публикации «Ъ» «Интрига на пятерку».

Дмитрий Ларин, Казань

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