Казанский «Рубин» продлил контракт с тренером Рашидом Рахимовым

Казанский «Рубин» принял решение о продлении соглашения с наставником команды Рашидом Рахимовым. Об этом говорится в сообщении футбольного клуба. Новое соглашение действует до июня 2026 года.

Напомним, господин Рахимов стал главным тренером «Рубина» в сезоне 2022/23. Вместе с ним команда вернулась из Первой лиги в Российскую премьер-лигу. По итогам минувшего сезона казанцы заняли восьмое место, набрав 42 очка.

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Дмитрий Ларин, Казань