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Коммерсантъ FM
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CNN: СБ ООН проведет экстренное заседание после израильского удара по Рафаху

Совет Безопасности ООН проведет сегодня, 28 мая, экстренное заседание для обсуждения израильского авиаудара по палаточному лагерю для беженцев, расположенноу в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на алжирского дипломата ООН.

Израильские военные утверждают, что в ночь на 27 мая израильская армия нанесла удар по Рафаху «на основе точных разведывательных данных». Согласно их заявлению, удар был просчитан с целью не навредить гражданскому населению, однако, по данным Минздрава Палестины, в результате удара погибли 45 человек, большинство из них — женщины и дети. При атаке также погибли два представителя военного крыла «Хамаса» — Ясин Рабиа и Халед Нагар.

Как пишет Associated Press, израильский премьер назвал инцидент трагической ошибкой. Однако в публикации The Times of Israel указывается слово «mishap», что можно перевести как «несчастный случай» или «неудача». Премьер также пообещал расследовать заявление Минздрава сектора Газа о гибели беженцев.

Ранее Axios со ссылкой на двух американских чиновников передавал, что Израиль уведомил руководство США, что применил высокоточный боеприпас для атаки. Однако из-за взрыва от удара загорелся топливный бак и возник пожар, который охватил лагерь для беженцев в Рафахе. Как сообщает издание, администрация президента США сейчас проводит расследование, является ли удар Армии обороны Израиля по лагерю беженцев пересечением красной линии.

С осуждением действий ЦАХАЛа выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. А главы МИДов стран ЕС впервые обсудили санкции против Израиля, если власти откажутся выполнить предписание Международного суда ООН о прекращении операции в Рафахе.

24 мая Международный суд ООН заявил, что Израиль обязан прекратить военную операцию в Рафахе в секторе Газа, а также другие действия, приводящие к уничтожению палестинского народа. В течение месяца израильские власти обязаны отчитаться о выполнении предписания. Израильский МИД и Совет безопасности в заявлении указали, что не намерены прекращать операцию, так как ЦАХАЛ не создает условия «для частичного или полного уничтожения гражданского палестинского населения».

Подробнее — в материале «Ъ» «Не воевать или воевать осторожно».

Ольга Семеновых

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