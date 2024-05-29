МИД: Россия не национализирует активы ушедших западных компаний

Применяемые властями меры в отношении покинувших РФ западных компаний не меняют права собственности, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, речь о национализации активов не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Биричевский

Фото: МИД России Дмитрий Биричевский

Фото: МИД России

Дипломат отмечает, что Россия «принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы». «Речь идет именно о временном управлении, а не о национализации — вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

В апреле Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» («дочки» «Газпрома») российских дочерних компаний итальянского и немецкого производителей бытовой техники Ariston (Ariston Holding N. V.) и Bosch (BSH Hausgerate GmbH). Евросоюз (ЕС) счел это нарушением норм международного права и потребовал отменить данное решение. ЕС изучает возможный ответ на действия России.

В числе компаний, которые перешли во временное управление,— «Балтика», которая принадлежит датской Carlsberg Group, доли в энергетических компаниях «Юнипро» и «Фортум». Под управление Росимущества летом 2023 года перешли и доли иностранцев в российской «дочке» Danone, но в марте это решение было отменено. Вчера британская газета Financial Times писала, что многие руководители зарубежных компаний сейчас размышляют, стоит ли уходить из России. Как отмечается в материале, за 30 лет они построили по четыре-пять заводов и не собираются продавать их «с 90-процентной скидкой».

Подробности — в материале «Ъ» «Бытовую технику встроили в ''Газпром''».

Лаура Кеффер