Форум «Биопром» пройдет 7–8 октября в Геленджике

7–8 октября 2024 года в Геленджике состоится первый форум «Биопром», он будет посвящен роли биотехнологий в качестве основного драйвера повышения качества жизни человека, сообщил организатор форума — компания «Бизнес Ивент». На форуме выступят разработчики инновационных продуктов и технологий, представители институтов развития и профильных органов власти. Партнерами форума стали технологическая платформа «Биотех2030» и Центр корпоративных коммуникаций S-Group. Форум пройдет при поддержке Минпромторга и Министерства здравоохранения РФ.

В рамках форума пройдут четыре мероприятия по отдельным направлениям: это «Биотехмед», InnoFood, «Косметик-компонент», «Экобио». «Тема человекоцентричности занимает одно из ведущих мест в деловой и социальной повестке в России и в мире. Для пищевой индустрии, фармацевтики и медицины биотех становится сквозной технологией»,— отметил программный директор «Биопрома» Антон Атрашкин.

В 2024 году деловая программа «Биопрома» будет включать в себя более 30 сессий по различным отраслевым темам. Откроет программу главная прогноз-сессия с участием руководителей правительства РФ, глав крупнейших международных компаний и научных центров. Также в рамках форума будут обсуждаться международное сотрудничество, изменение регулирования, инвестиции в биотех, взаимодействие науки и бизнеса, продовольственная безопасность, стратегия «Фарма-2030». Участники оценят перспективы рынка медицинских изделий и доступность субстанций и сырья. Кроме того, запланированы мастер-классы, лекции, встречи с лидерами общественного мнения, дегустации, спортивные активности. А инновационные компании, работающие в сфере биотеха, цифровых и медицинских технологий, смогут представить свою разработку или бизнес-концепцию международным и российским инвесторам, венчурным фондам и акселераторам в рамках проекта поддержки стартапов.