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Коммерсантъ FM
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Статистика европейских чемпионатов

СтранаКоличество лидеров по ходу турнираЧемпионские турыСредняя результативностьКоличество голов у лучшего бомбардираСовокупная трансферная стоимость (€ млрд)Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд)Самый дорогой клуб (€ млн)Самый дешевый клуб (€ млн)
Россия4Последний2,65 гола21 (Матео Кассьерра, «Зенит»)0,864+0,72«Зенит» (160,3)«Факел» (12,3)
Англия6Последний3,28 гола27 (Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»)11,09+0,67«Манчестер Сити» (1270)«Лутон Таун» (125,5)
Испания4За 4 до финиша2,64 гола24 (Артем Довбик, «Жирона»)5+0,22«Реал» (1040)«Кадис» (62,1)
Италия4За 5 до финиша2,6 гола24 (Лаутаро Мартинес, «Интер»)4,77+0,14«Интер» (622,4)«Верона» (68,4)
Германия4За 5 до финиша3,22 гола36 (Гарри Кейн, «Бавария»)4,47+0,14«Бавария» (929,5)«Дармштадт» (40,9)
Франция5За 3 до финиша2,7 гола27 (Килиан Мбаппе, ПСЖ)3,72+0,15ПСЖ (1020)«Клермон Фут» (45,7)

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