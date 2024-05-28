Статистика европейских чемпионатов

Страна Количество лидеров по ходу турнира Чемпионские туры Средняя результативность Количество голов у лучшего бомбардира Совокупная трансферная стоимость (€ млрд) Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд) Самый дорогой клуб (€ млн) Самый дешевый клуб (€ млн) Россия 4 Последний 2,65 гола 21 (Матео Кассьерра, «Зенит») 0,864 +0,72 «Зенит» (160,3) «Факел» (12,3) Англия 6 Последний 3,28 гола 27 (Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити») 11,09 +0,67 «Манчестер Сити» (1270) «Лутон Таун» (125,5) Испания 4 За 4 до финиша 2,64 гола 24 (Артем Довбик, «Жирона») 5 +0,22 «Реал» (1040) «Кадис» (62,1) Италия 4 За 5 до финиша 2,6 гола 24 (Лаутаро Мартинес, «Интер») 4,77 +0,14 «Интер» (622,4) «Верона» (68,4) Германия 4 За 5 до финиша 3,22 гола 36 (Гарри Кейн, «Бавария») 4,47 +0,14 «Бавария» (929,5) «Дармштадт» (40,9) Франция 5 За 3 до финиша 2,7 гола 27 (Килиан Мбаппе, ПСЖ) 3,72 +0,15 ПСЖ (1020) «Клермон Фут» (45,7)