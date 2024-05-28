Статистика европейских чемпионатов

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|Страна
|Количество лидеров по ходу турнира
|Чемпионские туры
|Средняя результативность
|Количество голов у лучшего бомбардира
|Совокупная трансферная стоимость (€ млрд)
|Изменение совокупной трансферной стоимости (€ млрд)
|Самый дорогой клуб (€ млн)
|Самый дешевый клуб (€ млн)
|Россия
|4
|Последний
|2,65 гола
|21 (Матео Кассьерра, «Зенит»)
|0,864
|+0,72
|«Зенит» (160,3)
|«Факел» (12,3)
|Англия
|6
|Последний
|3,28 гола
|27 (Эрлинг Холанн, «Манчестер Сити»)
|11,09
|+0,67
|«Манчестер Сити» (1270)
|«Лутон Таун» (125,5)
|Испания
|4
|За 4 до финиша
|2,64 гола
|24 (Артем Довбик, «Жирона»)
|5
|+0,22
|«Реал» (1040)
|«Кадис» (62,1)
|Италия
|4
|За 5 до финиша
|2,6 гола
|24 (Лаутаро Мартинес, «Интер»)
|4,77
|+0,14
|«Интер» (622,4)
|«Верона» (68,4)
|Германия
|4
|За 5 до финиша
|3,22 гола
|36 (Гарри Кейн, «Бавария»)
|4,47
|+0,14
|«Бавария» (929,5)
|«Дармштадт» (40,9)
|Франция
|5
|За 3 до финиша
|2,7 гола
|27 (Килиан Мбаппе, ПСЖ)
|3,72
|+0,15
|ПСЖ (1020)
|«Клермон Фут» (45,7)