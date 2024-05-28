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Коммерсантъ FM
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«Мать и дитя» завершила редомициляцию в Калининградскую область

Группа компаний MD Medical (сеть клиник «Мать и дитя») завершила редомициляцию в России. Компания зарегистрировалась в специальном административном районе Калининградской области как МКПАО МД «Медикал Груп Инвестментс».

После регистрации в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Мосбирже, ГДР-акции будут заменены на акции МКПАО. Начнется подготовка и реализация процесса автоматической конвертации ГДР в акции МКПАО. Это может занять до 15 рабочих дней. Торги акциями МКПАО возобновятся на Московской бирже после завершения мероприятий по автоматической конвертации ГДР в акции МКПАО. Держателем реестра компании является акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр», сообщила пресс-служба компании.

В начале апреля MD Medical сообщила, что после перерегистрации компания вернется к выплате дивидендов. Управляющий директор MD Medical Марк Курцер говорил, что выплачивать будут от 50% до 75% EBITDA за годы, в которые дивидендов не было.

Подробнее — в материале «Ъ» «Щедрость не порок».

Евгений Белоусов

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