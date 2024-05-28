На время ПМЭФ-2024 между Петербургом и Москвой запустят сдвоенные «Сапсаны»

В дни проведения Петербургского экономического форума этого года ОАО РЖД запустит между Санкт-Петербургом и Москвой сдвоенные поезда «Сапсан». Об этом во вторник, 28 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский вокзал Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Московский вокзал Петербурга

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По направлению Москва—Петербург с 1 по 6 июня и с 8 по 9 июня можно уехать на поезде №780 отправлением в 19:30 и остановками на станциях Тверь, Бологое, Окуловка, Чудово. Без остановок с 1 по 4 июня и с 7 по 10 июня в 05:55 отправляют поезд №754.

По маршруту из Петербурга в Москву с 1 по 6 июня и с 8 по 10 июня можно будет доехать на поезде №767 отправлением в 13:00 и остановками на станциях Бологое и Тверь. Поезд №777 отправлением в 17:10 с остановками на станциях Бологое и Тверь будет ходить 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 июня.

Приобрести билеты пассажиры могут в кассах, на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объявлена дата выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

Варвара Рудич

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