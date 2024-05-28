Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня

Блок оппозиционных молдавских партий «Победа» проведет съезд в Москве 9 июня. Об этом рассказал его лидер молдавский политик Илан Шор. 19 июня 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность партии «Шор», которую возглавляет Илан Шор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @ilanshorofficial Фото: @ilanshorofficial

«Было бы здорово провести его (съезд.— "Ъ") в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно»,— написал молдавский политик в своем Telegram-канале. «Молдова остается захваченным государством. Но я убежден, что власть этого режима будет недолгой»,— отметил господин Шор.

Предыдущий съезд молдавской оппозиции прошел 21 апреля в Москве. Тогда Илан Шор объявил о создании оппозиционного блока «Победа». Его представители выступали за вступление страны в Евразийский экономический союз и развитие отношений с Россией. Оппозиция, в частности, выступала против евроинтеграции.

19 мая Илан Шор запустил кампанию под названием «Нет вступлению в ЕС» и призвал жителей республики голосовать против присоединения страны к ЕС. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС должен пройти 20 октября. Если большинство участников плебисцита поддержат инициативу, то в конституцию Молдавии внесут изменения: ее дополнят статьей «Европейская интеграция». В этот же день в стране должны пройти президентские выборы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Из России с ''Победой''».

Ольга Семеновых