Второй съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» пройдет в Москве 9 июня
Блок оппозиционных молдавских партий «Победа» проведет съезд в Москве 9 июня. Об этом рассказал его лидер молдавский политик Илан Шор. 19 июня 2023 года Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность партии «Шор», которую возглавляет Илан Шор.
Фото: @ilanshorofficial
«Было бы здорово провести его (съезд.— "Ъ") в Кишиневе, но, к сожалению, сейчас это невозможно»,— написал молдавский политик в своем Telegram-канале. «Молдова остается захваченным государством. Но я убежден, что власть этого режима будет недолгой»,— отметил господин Шор.
Предыдущий съезд молдавской оппозиции прошел 21 апреля в Москве. Тогда Илан Шор объявил о создании оппозиционного блока «Победа». Его представители выступали за вступление страны в Евразийский экономический союз и развитие отношений с Россией. Оппозиция, в частности, выступала против евроинтеграции.
19 мая Илан Шор запустил кампанию под названием «Нет вступлению в ЕС» и призвал жителей республики голосовать против присоединения страны к ЕС. Референдум о вступлении Молдавии в ЕС должен пройти 20 октября. Если большинство участников плебисцита поддержат инициативу, то в конституцию Молдавии внесут изменения: ее дополнят статьей «Европейская интеграция». В этот же день в стране должны пройти президентские выборы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Из России с ''Победой''».