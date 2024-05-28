Проект архитектурно-художественной подсветки в центре Уфы обойдется в 23,7 млн рублей

ООО «Альбит» разработает проект архитектурно-художественной подсветки на улице Ленина за 23,7 млн руб. (при начальной цене 25,5 млн руб.). По данным сайта госзакупок, контракт подписан с единственным участником открытого конкурса. Заказчик — Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы (УКХиБ). Источники финансирования — республиканский бюджет (22,5 млн руб.) и городской бюджет (1,2 млн руб.).

Подрядчик обязался до 1 августа подготовить проектно-сметную документацию по устройству подсветки на 17 зданиях на улице Ленина. Семь из зданий признаны объектами культурного наследия. Научно-проектная документация должна будет состоять из разделов «предварительные работы», «комплексные научные исследования» и «проект приспособления для современного использования».

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее УКХиБ заключил контракт на архитектурно-художественную подсветку зданий на въезде в Уфу со стороны аэропорта на 275 млн руб.

ООО «Альбит» зарегистрировано в Уфе в 2018 году, специализируется на строительстве зданий. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., общество принадлежит Павлу Ворфоломееву. С начала года «Альбит» заключил четыре госконтракта на 26 млн руб. Всего компания получила 156 контрактов на 1,1 млрд руб., основной заказчик — управление капитального строительства мэрии Уфы. В 2023 году выручка «Альбита» составила 936 млн руб., чистая прибыль — 17 млн руб.

Идэль Гумеров

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