Песков: каким будет возможный ответ на удары по РФ, знают Путин и военные

Каким может быть ответ России на удары по ее территории со стороны Украины, знает президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российские военные принимают необходимые контрмеры.

«Это знают наши военные. Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся»,— сказал господин Песков журналистам, не приведя каких-либо подробностей (цитата по «РИА Новости»).

Так он отреагировал на предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга, который настаивает, что страны Запада должны разрешить использование поставляемого им Украине оружия для ударов по территории РФ. Этот вопрос официально обсудят на уровне министров обороны Евросоюза сегодня, 28 мая. При этом направлять своих военных на Украину НАТО не намерено. На фоне заявлений ряда других европейских политиков, допустивших ввод западных войск на Украину, Генштаб РФ 6 мая по поручению господина Путина начал подготовку к проведению учений, в том числе с применением нестратегического ядерного оружия. Учения стартовали 21 мая.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер