Чистая прибыль АЛРОСА в первом квартале снизилась на 8,2%

По итогам первого квартала чистая прибыль АЛРОСА (MOEX: ALRS) по РСБУ снизилась на 8,2% в годовом выражении, до 20,46 млрд руб., следует из отчетности (.pdf) компании. Выручка за отчетный период увеличилась на 32,2%, до 99,6 млрд руб.

Валовая прибыль выросла почти на 25%, до 38,045 млрд руб. Прибыль от продаж с января по март возросла на 11,6%, до 29,39 млрд руб. Общий долг АЛРОСА с начала года увеличился на 6% и на конец марта составлял 158,9 млрд руб.

Как выяснил «Ъ», в конце марта на фоне западных санкций и низких мировых цен на алмазы Гохран начал выкуп камней у АЛРОСА, прибегнув к этой антикризисной мере в первый раз с 2012 года. Еще в январе Минфин не рассматривал такую возможность, но, видимо, запрет на импорт в Евросоюз алмазов российского происхождения с 1 марта ударил по сбыту АЛРОСА. Минфин говорил, что закупки камней будут осуществляться на регулярной основе.

Подробности — в материале «Ъ» «Алмазы призвали в запас».

Лаура Кеффер