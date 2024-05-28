С детского сада в Московском районе взыскали 300 тыс. рублей за травму у ребенка

Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с детского сада в Московском районе 100 154 руб. штрафа и 200 000 руб. компенсации морального вреда в пользу Василия К. 2018 года рождения, который на прогулке в дошкольном учреждении сломал плечо, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ребенок обратился в суд через законного представителя, потребовав компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб., расходов на лечение в размере 1000 руб. и штраф за отказ руководства учреждения платить добровольно. Суд удовлетворил иск частично, назначив сумму компенсации на лечение в размере 308 руб.

В иске заявитель сообщил, что 21 июня во время вечерней прогулки, которая проходила под присмотром воспитателя, господин К. получил множественную травму — перелом нижнего конца плечевой кости и закрытый перелом правой плечевой кости со смещением. На прогулке воспитанник средней группы господин К. попытался снять кепку с другого воспитанника, а тот схватил его за руку и потянул к себе. Истец пытался вырваться, оступился и упал на землю, вследствие чего получил переломы.

Из материалов дела следует, что ребенок посещал сад на основании договора, согласно которому учреждение взяло на себя ответственность за сохранность жизни и здоровья воспитанника. Из акта о расследовании несчастного случая, составленного ответчиком, следует, что воспитательница не уследила за ребенком, что и привело к переломам.

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