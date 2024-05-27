«Ареал» должен выплатить около 298 млн рублей за размещение куриного помета

Арбитражный суд Башкирии обязал ООО «Научно-производственное предприятие "Ареал"» выплатить более 297,8 млн руб. в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году. Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Южно-Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Во встречном иске «Ареала» о признании незаконным и недействительным акта проведения контроля за исчислением платы за негативное воздействие на окружающую среду от 21 марта 2022 года было отказано, следует из материалов дела.

Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», поводом для подачи иска о взыскании ущерба стала прокурорская проверка, проведенная по жалобам жителей Благовещенского района на неприятный запах. Как выяснилось в ходе проверки, «Ареал» ненадлежащим образом хранил отходы животного происхождения — куриный помет. «В случае удовлетворения иска взысканные средства пойдут на природоохранные мероприятия в данном районе»,— отмечали ранее в управлении Росприроднадзора.

ООО «Научно-производственное предприятие "Ареал"» зарегистрировано в Уфе в 2016 году. Компания занимается сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов I–IV класса опасности. 40% в уставном капитале компаний принадлежат Денису Андрееву, 25% — Данилу Муратову. По 15% — у Ирины Карповой и Владимира Разумова, 5% — у Максима Назарова. В 2023 году при выручке 179,8 млн руб. убыток компании составил 5,1 млн руб.

Олег Вахитов

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