Нижегородца задержали после попытки передать наркотики в следственный изолятор

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении нижегородца, который пытался передать их в следственный изолятор. В его посылке нашли семь свертков с запрещенным веществом, два шприца и три иглы, спрятанные в кроссовках, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Подозреваемого задержали на улице Коминтерна, у него обнаружили сверток с 50 г метилэфедрона. Позднее в квартире нижегородца изъяли еще более сотни свертков и 46 полимерных пакетиков с наркотиками.

Подозреваемый арестован, его проверяют на причастность к другим преступлениям. Ранее он был неоднократно судим, добавили в МВД.

Владимир Зубарев