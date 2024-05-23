В казанском Царицыно закольцуют дорогу для разгрузки перекрестка на Губкина

В поселке Царицыно в Казани планируют построить отрезок автодороги с кольцевым движением с целью разгрузить перекресток улиц Губкина и проспекта Победы. Проект постановления исполкома опубликован на сайте комиссии по координации работы по профилактике коррупции в Татарстане.

Речь идет об участке от улицы Коновалова до моста через Ноксу. Там построят двух- или трехполосную дорогу. Ширина одной полосы движения составит 3,5 м, а тротуара — 1,52,2 метра. Автомобили будут там двигаться со скоростью 40 км/ч.

В рамках строительства будут частично изъяты участки на улице 1-я Владимирская, 34 и Губкина, 87, а также полностью изъяты на улице Губкина, №126 и 128. Проект предусматривает переустройство сетей водо- и электроснабжения, связи и надземного газопровода.

"Ъ-Казань"

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