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В Авиастроительном районе Казани в ДТП погиб 20-летний байкер

В Казани в Авиастроительном районе насмерть разбился 20-летний байкер. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

ДТП произошло 23 мая в 16:35 на улице Челюскина. Водитель «Москвича» столкнулся с мотоциклом Motoland GPX. В результате байкер погиб на месте, а его 14-летнего пассажира госпитализировали.

В ГИБДД уточнили, что у мотоциклиста не было водительских прав. Все материалы переданы в ГСУ МВД по Татарстану для принятия процессуального решения.

"Ъ-Казань"

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