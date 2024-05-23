Товарооборот с Бахрейном за год вырос в 30 раз

В Москве состоялась встреча между королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе встречи обсуждались вопросы развития российско-бахрейнских отношений, об этом господин Минниханов написал в своем Telegram-канале.

«Мы готовы помогать нашим предприятиям находить партнёров в королевстве», — отметил глава Татарстана.

Король Бахрейна Его Величество Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Владимировича Путина. Татарстан активно участвует в развитии отношений между Россией и Бахрейном. Товарооборот между странами за последний год вырос в 30 раз.

«Ъ-Казань»

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