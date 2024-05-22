Краснодарский крайсуд продлил арест подозреваемым в убийстве аниматоров

Краснодарский краевой суд в среду, 22 мая, продлил срок содержания под стражей Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна, которым вменяют убийство аниматоров из Усть-Лабинска, а также разбой, угон, умышленное уничтожение чужого имущества, похищение и уничтожение документов. Все трое останутся в СИЗО еще на полгода, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Обращаем внимание на то, что рассмотрение уголовного дела по обвинению Кеворкьяна, Двойникова и Татосяна в убийстве аниматоров и совершении других преступлений судом еще не началось. О дате начала рассмотрения дела по существу мы сообщим дополнительно»,— уточнили в инстанции.

Убийство аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко произошло в апреле 2023 года. По данным следствия, преступники напали на их автомобиль на пустынной трассе, похитили 180 тыс. руб., а после расправились с жертвами. Тело мужчины обнаружили в лесополосе 2 мая. На следующий день нашли место, где убийцы закопали тело девушки.

Наталья Решетняк

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