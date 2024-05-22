С начала года Сочи посетили более 2,3 млн туристов

Сочи с начала 2024 года принял более 2,3 млн туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток на курорте вырос на 9%, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас, как уточнили в мэрии, уровень бронирования номерного фонда курорта на летний период составляет около 65%. С мая по сентябрь город, как ожидается, примет более 4,6 млн гостей.

В администрации напомнили также, что в текущем летнем сезоне в индустрии гостеприимства курорта будут заняты 30 тыс. специалистов, в том числе 3 тыс. врачей и медицинских работников.

«Все решения летнего оперштаба обязательны к исполнению, за этим строгий контроль. На главном курорте страны должен быть обеспечен самый высокий уровень комфорта и безопасности для наших гостей и горожан»,— отметил замглавы города Вадим Снегирев.

Вице-мэр сообщил, что сейчас в Сочи отдыхают более 142 тыс. человек. В ближайшие недели власти курорта ожидают активный рост турпотока.

Ранее в аэропорту Сочи сообщали, что готовятся принять летом около 7 млн пассажиров по 90 направлениям, из которых 64 внутренних и 26 международных. На текущий момент воздушная гавань приняла запросы на выполнение рейсов от 34 регулярных авиаперевозчиков, включая 12 иностранных.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram