Следком Краснодара проверяет сообщения об операции, оставившей женщину инвалидом

В Краснодаре следователи проверяют сообщения о ненадлежащем оказании женщине медицинской помощи. В СМИ и соцсетях появились публикации, в которых говорится о некачественной операции, проведенной в одном из медучреждений краевой столицы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В публикациях сказано, что в 2021 году женщине была проведена операция, в ходе которой хирургом был поврежден нерв на ноге. Пациентка в результате стала инвалидом.

Организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова.

Днем накануне в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) опровергли информацию о якобы забытом тампоне в гайморовой пазухе пациентки. Четыре года назад женщина поступила в медучреждение с хроническим гайморитом и стоматологическим пломбировочным материалом, мигрировавшим в гайморову пазуху.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram