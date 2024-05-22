Автобус с отказавшими тормозами в Казани врезался в светофор

В Казани автобус с отказавшими тормозами протаранил светофор. Об этом сообщает ГИБДД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ДТП произошло 22 мая на улице Чистопольская. Установлено, что у автобуса «Лиаз» была неисправна тормозная система. В результате водитель врезался в светофор.

Против 53-летнего водителя были составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП («Отсутствие диагностической карты»), ч. 2 ст. 12.5 КоАП («Неисправность тормозной системы») и ст. 12.33 КоАП («Повреждение улично-дорожной сети»).

"Ъ-Казань"

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