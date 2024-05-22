Краснодарские родители рассказали, сколько потратят на организацию выпускного

Родители выпускников в Краснодаре рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускных в этом году. Для родителей девятиклассников организация праздника обходится приблизительно в 12,5 тыс. руб. на каждого ученика, говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob. В Москве и Санкт-Петербурге организация выпускного родителям девятиклассников будет стоить в среднем 14 тыс. и 13 тыс. руб. соответственно.

Родители краснодарских одиннадцатиклассников за организацию выпускных заплатят 17,5 тыс. руб. В Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 тыс. руб., а в Москве — до 21 тыс. руб.

Одеть девятиклассника в среднем стоит 15 тыс. руб., одиннадцатиклассника — 18,6 тыс. Девочек-девятиклассниц одеть дешевле — 14,2 тыс. руб., однако для одиннадцатиклассниц наряд будет стоить дороже, чем для мальчиков,— 20 тыс. руб.

В целом за год в Краснодарском крае детей на выпускной стало собрать дороже. За год (1–19 мая 2024/2023) подорожали выпускные и вечерние платья, мужские костюмы, мужские и женские туфли и другие вещи, приобретаемые родителями на один из главных праздников детей.

Вячеслав Рыжков

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