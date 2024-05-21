В Краснодарском крае стало дороже собрать детей на выпускной

На Кубани выросли спрос и цены на атрибуты для выпускных. За год (1–19 мая 2024/2023) подорожали выпускные и вечерние платья, мужские костюмы, мужские и женские туфли и другие вещи, приобретаемые родителями на один из главных праздников детей, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками Чек Индекса компании «Платформа ОФД» для «Ъ-Кубань».

Вечерние платья в регионе за год подорожали в среднем на 10% — почти до 8 тыс. руб. Спрос на них за год вырос на 15%. Мужские костюмы стоят более 6,7 тыс. руб. (+12%), число покупок выросло на 6%. На 9% подорожали женские туфли, сейчас средний чек на них превышает 3 тыс. руб., а спрос вырос на 12%. Мужские туфли стоят более 2,5 тыс. руб. (+7%), их стали покупать на 7% чаще. Белые рубашки стоят в среднем 824 руб., что на 13% выше, чем в 2023 году, спрос вырос на 14%.

Выпускные фотоальбомы обойдутся родителям более чем в 1,7 тыс. руб. (+17%), спрос на них вырос на 13%. Букет цветов стоит более 2,7 тыс. руб. (+15%), число покупок выросло на 16%. Шары стоят 176 руб. (+18%), спрос вырос на 19%.

Эксперты аналитического ресурса отмечают, что траты на праздничную одежду и обувь, как правило, занимают весомую, но не главную роль в общем бюджете расходов на выпускное мероприятие. Большинство выпускников и их родителей на этих категориях не экономят. Вместе с тем растет количество покупок платьев и костюмов, предназначенных для редкого (одно-двукратного) применения, в том числе для школьников младших классов. Такая продукция чаще всего приобретается на маркетплейсах или в специализированных интернет-магазинах и отличается более доступной ценовой политикой.

«В текущем году заметно подрос спрос на цветы и шары, скорее как фактор более "праздничного" подхода к выпускным мероприятиям, в отличие от более "сдержанного" тона прошлых двух лет»,— заключили аналитики ресурса.

Вячеслав Рыжков

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