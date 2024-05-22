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Коммерсантъ FM
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The Objective: Месси, Пике и Рубиалеса подозревают в растрате средств UEFA

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес по просьбе футболистов Лионеля Месси и Жерара Пике в 2020 году вел переговоры с главой UEFA Александером Чефериным о выделении дополнительных средств на зарплаты. Рубиалес предложил «вытащить 30 тысяч» со счетов ассоциации, пишет испанское издание The Objective, в распоряжении которого оказались сообщения и аудиозаписи обсуждения.

Фото: Susana Vera, Reuters

Фото: Susana Vera, Reuters

Как передает издание, во время пандемии клуб «Барселона» сократил зарплаты спортсменам на 70%. Месси и Пике просили «перенаправить» средства UEFA в их пользу. Луис Рубиалес предложил реструктуризировать 4% прав на трансляцию всех матчей ассоциации, чтобы выделить компенсацию спортсменам в размере 50% их дохода.

Первые переговоры с Александером Чефериным прошли по видеосвязи 2 апреля 2020 года. Месси и Пике, как передает The Objective, просили сохранять конфиденциальность их договоренностей. После еще одного разговора Луис Рубиалес велел футболистам отправить Александеру Чеферину футболки с их автографами в качестве подарка.

Луиса Рубиалеса ранее уже подозревали в коррупции. В начале 2024 года испанская прокуратура сообщала, что он может быть причастен к заключению контракта на проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Договор на €40 млн заключен при посредничестве компании Kosmos, которая принадлежит Жерару Пике.

Подробности — в публикации «Ъ» «Коррупция после поцелуя».

Петр Бузлаев

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