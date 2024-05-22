На кубанской трассе «ВАЗ» вылетел с дороги, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае ночью 22 мая. Около 1:13 на трассе «Гулькевичи — Кропоткин» отечественный автомобиль вылетел с дороги, сообщает пресс-служба кубанской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб на месте до приезда медиков, его 19-летний пассажир пострадал, он госпитализирован. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Днем накануне, 21 мая, в Туапсинском районе Кубани в ДТП погиб водитель вахтового автобуса. Он столкнулся с грузовиком на трассе между Майкопом и Туапсе. В салоне автобуса находились шестеро студентов одного из сочинских колледжей.

Вячеслав Рыжков

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