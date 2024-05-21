В Туапсинском районе в ДТП с грузовиком погиб водитель вахтового автобуса

В Туапсинском районе Кубани во вторник, 21 мая, произошло смертельное ДТП. На трассе между Майкопом и Туапсе около 14:35 столкнулись вахтовый автобус и грузовик, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 62-летний водитель вахтового автобуса «ПАЗ» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком. Водитель автобуса погиб, второй водитель госпитализирован с травмами.

В салоне автобуса находились шестеро студентов одного из сочинских колледжей. Двое из них госпитализированы.

На месте ДТП работают инспекторы ДПС. Полицейские регулируют дорожное движение, чтобы предотвратить образование заторов, сообщили в ведомстве. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

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