Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. Победителем группы А стала сборная Канады, группу В выиграла сборная Швеции. По итогам группового этапа определились все пары предстоящего четвертьфинала.

Матчи четвертьфинальной стадии чемпионата мира состоятся 23 мая. Команды сыграют в следующих парах:

Канада—Словакия,

Швейцария—Германия,

Чехия—США,

Финляндия—Швеция.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая. Игра за третье место и финальный матч в Праге запланированы на 26 мая. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады.

Завершившийся в конце апреля play-off чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подтвердил предположения о резком росте востребованности отечественного хоккея, по крайней мере в интернете. Кубковую стадию сезона только на «Кинопоиске» посмотрело около 1 млн подписчиков.

Подробнее — в материале «Кубок Гагарина поднял аудиторию».

Евгений Белоусов