Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. Победителем группы А стала сборная Канады, группу В выиграла сборная Швеции. По итогам группового этапа определились все пары предстоящего четвертьфинала.
Матчи четвертьфинальной стадии чемпионата мира состоятся 23 мая. Команды сыграют в следующих парах:
- Канада—Словакия,
- Швейцария—Германия,
- Чехия—США,
- Финляндия—Швеция.
Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая. Игра за третье место и финальный матч в Праге запланированы на 26 мая. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады.
Завершившийся в конце апреля play-off чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подтвердил предположения о резком росте востребованности отечественного хоккея, по крайней мере в интернете. Кубковую стадию сезона только на «Кинопоиске» посмотрело около 1 млн подписчиков.
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