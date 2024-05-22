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Коммерсантъ FM
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Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

На проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап. Победителем группы А стала сборная Канады, группу В выиграла сборная Швеции. По итогам группового этапа определились все пары предстоящего четвертьфинала.

Матчи четвертьфинальной стадии чемпионата мира состоятся 23 мая. Команды сыграют в следующих парах:

  • Канада—Словакия,
  • Швейцария—Германия,
  • Чехия—США,
  • Финляндия—Швеция.

Полуфиналы чемпионата мира пройдут 25 мая. Игра за третье место и финальный матч в Праге запланированы на 26 мая. Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Канады.

Завершившийся в конце апреля play-off чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подтвердил предположения о резком росте востребованности отечественного хоккея, по крайней мере в интернете. Кубковую стадию сезона только на «Кинопоиске» посмотрело около 1 млн подписчиков.

Подробнее — в материале «Кубок Гагарина поднял аудиторию».

Евгений Белоусов

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