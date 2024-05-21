На штрафстоянку в Краснодаре забрали более 770 машин

В Краснодаре с 1 апреля, когда возобновили работу эвакуаторы, забрали на штрафстоянку более 770 автомобилей. Более 1,4 тыс. протоколов составлено за парковку в неположенном месте, а также несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

В ведомстве уточнили, что полицейские участвуют в эвакуации как инициативно, так и при поступлении от граждан сообщений. Инспекторы до прибытия эвакуаторов осматривают автомобили, чтобы убедиться в том, что внутри нет людей или животных, после чего составляют протокол о задержании транспортного средства. В полиции отмечают, что отсутствие на машине номеров не влияет на решение о ее задержании и эвакуации, она помещается на спецстоянку.

Владелец, чтобы забрать машину со штрафстоянки, должен предъявить документы на автомобиль, а также компенсировать городу понесенные на эвакуацию расходы. За эвакуацию водители должны заплатить 3,8 тыс. руб., за каждый час хранения машины — 69,63 руб.

Если владелец авто успел подойти до эвакуации, то она прекращается. Однако в таком случае нужно будет оплатить стоимость погрузки и разгрузки — 1,3 тыс. руб. В отношении водителя, нарушившего ПДД, полицейские составляют административный материал.

Вячеслав Рыжков

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