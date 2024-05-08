Новая звонница открыта при храме в Усть-Лабинском районе
На хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Кубани прошел концерт в честь открытия звонницы при Свято-Владимирском храме. Звонница построена на средства фонда «Вольное дело» российского предпринимателя Олега Дерипаски, который провел детство на хуторе Аргатов.
Как сообщает пресс-служба фонда, на открытие звонницы собрались гости из разных регионов юга России — из Краснодара, Ростова, Ставрополя. Новая белокаменная колокольня — часть архитектурного ансамбля храма, выстроенная в византийском стиле. Звонница обладает редким набором из двенадцати колоколов, что привлекает поклонников звонарского искусства со всей России. Самый большой из колоколов — благовест, собирающий прихожан на службу — весит 2 т.
Пасхальный концерт колокольного звона провел звонарь Сергей Медведев, руководитель школы церковных звонарей Иерусалимского храма города Воскресенска. В концерте прозвучали праздничные звоны благовеста, архангельских курантов, вальс колоколов и московский трезвон.