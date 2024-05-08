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Новая звонница открыта при храме в Усть-Лабинском районе

На хуторе Аргатов Усть-Лабинского района Кубани прошел концерт в честь открытия звонницы при Свято-Владимирском храме. Звонница построена на средства фонда «Вольное дело» российского предпринимателя Олега Дерипаски, который провел детство на хуторе Аргатов.

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Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

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Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Фото: фонд «Вольное дело»

Как сообщает пресс-служба фонда, на открытие звонницы собрались гости из разных регионов юга России — из Краснодара, Ростова, Ставрополя. Новая белокаменная колокольня — часть архитектурного ансамбля храма, выстроенная в византийском стиле. Звонница обладает редким набором из двенадцати колоколов, что привлекает поклонников звонарского искусства со всей России. Самый большой из колоколов — благовест, собирающий прихожан на службу — весит 2 т.

Пасхальный концерт колокольного звона провел звонарь Сергей Медведев, руководитель школы церковных звонарей Иерусалимского храма города Воскресенска. В концерте прозвучали праздничные звоны благовеста, архангельских курантов, вальс колоколов и московский трезвон.

Анна Перова, Краснодар

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