В Ростов прибыл ретро-поезд «Победа»

На железнодорожном вокзале Ростов-Главный более 4 тыс. ростовчан встретили ретро-поезд «Победа», сообщила 8 мая пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Следующая фотография 1 / 33 Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин Торжественная встреча ретро-поезда "Победа", на Главном железнодорожном вокзале. Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

В состав поезда, который традиционно ведут паровозы Эр 739-99 и ФД-20 включены подлинные вагоны военных лет из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД. На одной из платформ установлена знаменитая «полуторка» — грузовик ГАЗ-АА, серийно производившийся на Горьковском автозаводе с января 1932 года. Еще один экспонат — зенитная пушка 52-К. Она служит в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону памятником девушкам-зенитчицам, погибшим при защите неба донской столицы.

В праздничном концерте в честь прибытия ретро-поезда приняли участие артисты ДК железнодорожников на станции Ростов-Главный, вокального ансамбля Ростовского госуниверситета путей сообщения.

Кроме того посетителям были представлены тематические выставки, военная техника и вооружение. Большим интересом пользовалась выставка, посвященная деятельности в годы Великой Отечественной войны Михаила Шолохова, который в военные года начал работу над романом «Они сражались за Родину».

Ретро-поезд «Победа» с момента запуска в 2010 году побывал на нескольких десятках станций СКЖД. В этом году он прошел 1,5 тыс. километров, сделав остановки на станциях Минеральные Воды, Туапсе, Новороссийск и Протока.

Сергей Иванов