В Калмыкии стартовал эколого-патриотический проект «Полет Победы»

Сегодня, 7 мая, в канун Дня Победы в Республике Калмыкия стартовал эколого-патриотический проект «Полет Победы». Об этом сообщает его пресс-служба.

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В рамках проекта планируется рассказать историю жизни ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Калмыкии, кавалера ордена Отечественной войны II степени Петра Леонтьева. «В 2025 году, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Петру Леонтьеву исполнится 100 лет», — отмечается в сообщении.

На фоне самой большой в мире копии Знамени Победы у берега озера Маныч ветеран выпустил в естественную среду обитания 79 серых гусей.

После старта в Калмыкии Знамя Победы отправится по ЮФО и СКФО. В течение года оно пройдет эстафетой по более чем ста городам и населенным пунктам юга России.

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Анастасия Родичева