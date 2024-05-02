Рентабельное сокращение

Российский бизнес Raiffeisen Bank International (RBI) сохраняет весомую долю в структуре доходов группы, а прибыль от работы в стране растет. Однако кредитный и депозитный портфели, а также объемы валютного бизнеса в РФ группа снижает. Несмотря на давление со стороны западных регуляторов и общественности, в RBI продолжают придерживаться «аккуратного подхода» к сокращению российского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чистая прибыль Raiffeisen Bank International в России по итогам первого квартала достигла €326 млн, увеличившись на 8,2% год к году, свидетельствует отчетность группы, опубликованная 2 мая. Доля бизнеса в РФ в прибыли всей группы составила 45%. Рентабельность капитала RBI в РФ (ROE) составила 29,1%. Согласно отчетности по МСФО, рентабельность группы Сбербанка за тот же период составила 24,2%, группы ВТБ — 22,1%.

В России у группы остались банк, страховая, управляющая и лизинговая компании, а также спецдепозитарий и IT-компания, их финансовый результат в МСФО консолидирован. Ранее ЦБ опубликовал данные по 102-й форме банковской отчетности по РСБУ, согласно им, чистая прибыль Райффайзенбанка в первом квартале составила 32,5 млрд руб. (рост на 24%).

Рост прибыли RBI проходил на фоне сокращения активов в России на 21,9%, до €21,1 млрд, а портфеля кредитов — на 28,2%, до €5,8 млрд.

Еще быстрее снижались клиентские депозиты — на 30,9%, до €14,4 млрд. Чистый комиссионный доход российской части группы за год сократился на 58%, до €208 млн. Это произошло в основном из-за снижения объемов валютного бизнеса в результате повышения комиссионных за проведение операций.

В частности, в конце января Райффайзенбанк увеличил максимальный размер комиссии за переводы — с $300 или €300 до $1 тыс. или €1 тыс. В конце февраля банк также повысил комиссию за обслуживание счетов, если остаток превышает €5 тыс. (до 1%), в долларах без комиссии можно хранить до $10 тыс. (свыше — действует комиссия 0,5–1%).

326 миллионов евро составила чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International по итогам первого квартала 2024 года.

В то же время банк существенно сократил расходы на покрытие возможных убытков от обесценения активов. Объем резервирования упал в 12,7 раза, до €22 млн, в прошедшем квартале. Убыток от обесценения активов (на третьей стадии, куда входят просроченные кредиты) по России составил €43 млн.

В событиях после отчетной даты группа отметила уже ставшую известной информацию о том, что в апреле RBI получил запрос от ЕЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России, которое проводит с февраля 2022 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление CEO RBI Йоханна Штробля, «реализация нового плана сворачивания бизнеса в РФ начнется в третьем квартале», а сейчас группа проводит «анализ дальнейших действий». Более четкое понимание в RBI обещают в ходе презентации отчетности за второй квартал.

По предварительным планам, к 2026 году кредитный портфель в РФ должен сократиться на 65% по отношению к третьему кварталу 2023 года, когда он оценивался в €6,3 млрд.

Группа уже не раз анонсировала предварительные сроки выделения российских активов, однако они постоянно сдвигались. Господин Штробль и в этот раз отметил, что RBI «аккуратно подходит» к этому процессу, не сокращает «бизнес в России очень быстро, пытаясь сохранить ценность актива, чтобы иметь возможность его продажи».

На результатах первого квартала продолжает сказываться статус Райффайзенбанка «как единственного крупного банка — проводника транзакций в недружественных валютах из России за рубеж и наоборот», отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

«Несмотря на то что банк активно препятствует открытию валютных счетов и формированию валютной позиции российскими клиентами в евро и долларах, выставляя высокие ставки или заградительные комиссии, тем не менее остаются безальтернативные варианты, когда банк является единственным платежным агентом»,— поясняет эксперт. Фактически монопольный статус, полагает господин Абелев, и стал причиной «неплохих результатов» по итогам первого квартала.

Ольга Шерункова