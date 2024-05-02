В Курганской области дезинфицируют дома и дворы после паводка

Сотрудники главного управления МЧС России по Курганской области продолжают дезинфекцию домов и территорий, оказавшихся в зоне подтопления, обеззараживающим раствором, сообщают в пресс-службе ведомства. За сутки обработали 66 домов и 170 придомовых территорий, 5 км автодорог.

Всего с начала выполнения мероприятий продезинфицировано 128 домов, 771 двор, прилегающая территория одной школы в курганском микрорайоне «Тополя», 52 км автомобильных дорог. «Главная задача — не допустить вспышек инфекционных заболеваний»,— отмечают в МЧС.

Спасатели добавляют, что со снижением уровня воды в реке Тобол группировки сил и средств подразделений МЧС постепенно выводятся в места постоянной дислокации.

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Артур Якушко