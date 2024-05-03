Часы и граммы

Матвей Ревуцкий родился в Рязани. У мальчика синдром короткой кишки — ему удалили больше половины тонкого кишечника. Ни материнским молоком, ни обычными смесями Матвей питаться не может — организм их не усваивает. Необходимо специальное питание, препараты для капельницы и расходные материалы на полгода. За это время родители Матвея надеются получить поддержку от государства, а пока умоляют о помощи читателей Русфонда. Питание и лекарства стоят более полутора миллионов рублей. У мамы и папы Матвея нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждые три часа Матвею дают по 30 граммов лечебной смеси, но большую часть еды малыш пока еще получает через капельницу — внутривенно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Каждые три часа Матвею дают по 30 граммов лечебной смеси, но большую часть еды малыш пока еще получает через капельницу — внутривенно

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

До рождения Матвея его мама Людмила измеряла время жизни годами. Потом месяцами, неделями и днями — когда они с мужем ждали появления на свет долгожданного сына. Но после рождения Матвея все изменилось, время пошло иначе — скачками, прыжками и кувырком.

— Сразу после родов сына забрали на операцию, а потом в реанимацию. Что операция понадобится, врачи сказали еще до рождения Матвея, когда проводили УЗИ и заметили у него затемнение в брюшной полости. Меня пускали в реанимацию раз в день на один час. Это очень мало! Но сын много спал, не плакал, не беспокоился, и мне рядом с ним становилось спокойнее. Пока ждешь этой встречи, каждый час тянется очень медленно, как будто втрое дольше, чем обычно. А вместе с Матвеем час пролетает за пять минут. И снова нужно ждать, и так целый месяц! — вспоминает Людмила.

Во время операции выяснилось, что у мальчика не до конца развился пищевод, поэтому ни мамино молоко, ни питательные смеси не могут попасть в желудок. Единственный выход — кормить малыша внутривенно, через капельницу. Но питание плохо усваивалось, Матвей совсем не набирал вес. Начал отмирать тонкий кишечник. Снова понадобилась операция. Вместо двух метров тонкой кишки у Матвея осталось всего 60 сантиметров.

— После второй операции мы были вместе в палате уже круглосуточно. Так что часы до встречи считать не приходилось, теперь пришлось считать граммы. Каждый грамм прибавки в весе — как самый лучший и важнейший подарок в жизни,— говорит Людмила.

Потихоньку вместе с капельницами Матвею начали давать питательные смеси, но мальчик то и дело срыгивал их и, наоборот, все терял и терял такие важные граммы. Тогда рязанские врачи решили отправить малыша в детскую больницу в Москве.

— Сейчас Матвей чувствует себя хорошо, немного подрос, активный, всем вокруг интересуется. Пробует на вкус пластмассовые погремушки — грибочки, ягодки, колечки и баранки. Они разноцветные и очень красивые, но совсем невкусные, правда, Матвей об этом не знает, ведь настоящих он еще не видел,— улыбается Людмила.— Очень хочется, чтобы сын когда-нибудь все-все попробовал: и ягоды, и фрукты, и бублики, и конфеты.

И Людмила опять считает — теперь и часы, и граммы. Каждые три часа Матвею нужно давать по 30 граммов лечебной смеси, а еще собирать специальные капельницы с питательными растворами — большую часть еды малыш все еще получает через вену. Это значит — почти не спать и все время бояться ошибиться в расчетах, ведь все составляющие для капельницы чрезвычайно важно дозировать точно, перепутать никак нельзя. Людмила ни за что не признается, но она очень устала.

— Когда я ждала Матвея, то мечтала, чтобы он родился здоровеньким и похожим на меня. А сын получился копия папы. И я вот теперь думаю, как можно было мечтать о таких глупостях? Сейчас важно, чтобы Матвей нормально рос и развивался,— говорит Людмила и смущенно признается, что очень соскучилась по дому и по папе Матвея, который еще даже не видел сына.

Врачи готовы отпустить младенца с мамой домой. В больнице им больше нечего делать — система питания Матвея налажена и работает без сбоев. Вот только специальное питание для мальчика стоит очень дорого. В больнице его дают бесплатно, а дома родителям придется покупать его самим. Таких денег у них нет. Детям с синдромом короткой кишки полагается питание и расходные материалы по ОМС, но на оформление бумаг нужно немалое время, а Матвею есть надо прямо сейчас, каждые три часа, а перед этим ставить капельницу.

Давайте поможем мальчику вырасти и окрепнуть.

А еще очень здорово было бы вернуть маму Матвея в нормальное время, которое измеряется не часами и граммами, а радостными событиями: первый зубик сына, первое слово, первые шаги, детский сад, потом школа. Все вместе мы сможем это сделать.

Для спасения Матвея Ревуцкого не хватает 782 883 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Матвея врожденный порок развития пищевода. После нескольких операций сформировался синдром короткой кишки. Мы наладили систему парентерального питания, ввели кормление смесями энтерально. Состояние малыша стабилизировалось, он начал прибавлять в весе. Теперь мы готовы выписать Матвея домой при условии, что его обеспечат лекарствами и внутривенным питанием, необходимыми ему по жизненным показаниям. Только так ребенок сможет нормально расти и развиваться». Стоимость лекарств, внутривенного питания на полгода и расходных материалов 1 763 883 руб. В рамках благотворительной программы «Линии добра» официальных дилеров Lada, Renault, Nissan, Lecar и партнеров программы собрано 180 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 770 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Рязань» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 782 883 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Матвея Ревуцкого, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Матвея — Олега Валерьевича Ревуцкого. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Рязанская область